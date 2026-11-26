Вагенкнехт: Мерца необходимо как можно скорее отстранить от власти

"Губит Германию": Вагенкнехт потребовала отставки Мерца Вагенкнехт: Мерца необходимо как можно скорее отстранить от власти

Москва26 ноя Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, готовый любой ценой поддерживать Украину, в том числе в ущерб своей стране, должен быть как можно скорее отправлен в отставку. Об этом заявила основательница немецкого "Союза за социальную справедливость и разумную экономику" (BSW) Сара Вагенкнехт.

Мерц обрекает собственный народ на нищету, чтобы финансировать безумную гонку вооружений и войну на Украине, которая, похоже, никогда не закончится. Это правительство губит Германию — его необходимо как можно скорее отстранить от власти написала она в соцсети Х

По ее словам, Мерц буквально ставит Германию на колени резким ростом расходов на выплату процентов по кредитам.

Ранее западные СМИ сообщали, что Мерц пригрозил заблокировать семилетний бюджет ЕС, если Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия откажутся участвовать в финансировании нового кредита Украине в размере 45 миллиардов евро. Письмо с соответствующим ультиматумом он направил главе Евросовета Антониу Коште.

В то же время внешнеполитический эксперт партии Вагенкнехт Севим Дагделен заявила, что в Германии усугубляется экономический кризис, растет безработица и сокращается производство. По ее словам, в такой ситуации берлин должен прекратить оказание Киеву многомиллиардной помощи.