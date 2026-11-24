Мерц пригрозил заблокировать семилетний бюджет ЕС из-за разногласий по Украине Politico: Мерц может заблокировать новый бюджет ЕС из-за разногласий по Украине

Москва24 ноя Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц может заблокировать семилетний бюджет Евросоюза, если Венгрия, Чехия, Словакия и Болгария откажутся участвовать в финансировании нового кредита Украине на 45 млрд евро. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Отмечается, что Мерц направил председателю Европейского совета Антониу Коште письмо с ультиматумом, согласно которому поддержка со стороны Берлина следующего бюджета ЕС зависит от согласия европейского блока найти для Киева еще 45 млрд евро на 2027 год, а также от "перспективы финансирования Украины с 2028 года и далее".

Вопрос о покрытии европейскими странами расходов по заимствованиям для Украины станет одной из главных тем саммита лидеров государств объединения на саммите 26-27 ноября.

Ранее Венгрия, Словакия и Чехия добились исключения из механизма финансирования еврокредита Украине на 90 млрд евро. Сейчас вместе с Болгарией они отказываются участвовать и в новом займе.

Для утверждения следующего семилетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы необходимо согласие всех стран-членов.