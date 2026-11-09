Москва9 ноя Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц угрожает заблокировать бюджет Евросоюза (ЕС) на 2028–2034 годы в случае, если участники блока не будут финансировать Украину. Об этом пишет газета Financial Times (FT)со ссылкой на письмо политика председателю Европейского совета Антониу Коште.

Мерц предупредил, что заблокирует следующий семилетний бюджет ЕС, если все государства-члены не возьмут на себя обязательства по оказанию финансовой поддержки Украине говорится в материале

По данным FT, канцлер уверен, что надо решить проблему с нехваткой денег для Киева на предстоящей неформальной встрече европейских лидеров, которая должна состояться 13 ноября в Дублине. На прошлой встрече, проходившей с 15 по 16 октября, преодолеть противотечения не удалось.

До конца года Евросоюзу нужно договориться по вопросу финансирования Украины на 2027 год, параллельно согласовывая собственный бюджет. Как ранее писало издание Rapporteur, в ЕС может произойти раскол: объединению необходимо найти дополнительные 70 миллиардов евро кредита для Киева, тогда как средств в самом ЕС не хватает.