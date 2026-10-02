Москва2 окт Вести.В Европейском союзе встревожены ослаблением позиции канцлера Фридриха Мерца в политическом жизни Германии, пишет газета Politico.

По данным издания, в ЕС уже не могут закрывать глаза на проблемы, с которыми столкнулся немецкий канцлер.

После череды унизительных поражений на выборах, в ходе которых ультраправые добились исторических успехов, и на фоне внутренних разногласий в правящей коалиции по вопросам социальной политики, партнеры по ЕС начинают готовиться к сценарию, при котором канцлер Германии может лишиться своего поста или, по крайней мере, будет отвлечен от дел в ближайшие решающие месяцы говорится в материале

По словам нескольких анонимных дипломатов и чиновников ЕС, правительства двух европейских стран провели даже внутренние совещания. На них просчитывались последствия возможного окончания канцлерства Мерца для формирования политики Евросоюза.

Как пишет Politico, в Брюсселе со всей серьезностью относятся к подобной перспективе. Ведь Мерц стоит во главе крупнейшей экономики Евросоюза и выступает ключевым переговорщиком от лица обеспеченных стран, которые стремятся урезать расходы в рамках предложенного семилетнего бюджета ЕС на 2 трлн евро. Кроме того, он входит в число инициаторов усилий ЕС по спасению европейской тяжелой промышленности.

Любые споры вокруг фигуры канцлера Германии ослабляют роль страны в ЕС и на мировой арене приводит издание слова депутата от правящей партии Вильгельма Гебхарда

Франция тоже переживает рост популярности ультраправых, и на президентских выборах в следующем году к власти может прийти Марин Ле Пен. На этом фоне в Брюсселе вряд ли кто-то рад перспективе, что Германия - второй ключевой игрок ЕС - погрузится во внутренние проблемы или сорвет важные переговоры, отмечают авторы публикации.

Худшим сценарием для Брюсселя стало бы отсутствие лидера в Германии или приход ультраправого правительства. Однако в краткосрочной перспективе такой вариант считается практически невозможным, так как ни одна из основных политических сил не заинтересована в новых выборах, пока "Альтернатива для Германии" лидирует в опросах, констатирует Politico.

Даже если Мерц уйдет из-за падения популярности, его немедленно сменит преемник - либо из ХДС, либо от партнера по коалиции СДПГ. Это должно вселить в Брюссель уверенность, что "у руля всегда будет кто-то стоять", отметил собеседник издания.