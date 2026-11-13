Rapporteur: идея Мерца о финансировании Украины из бюджета ЕС вызвала раскол Rapporteur: требование Мерца выделить деньги Украине вызвало раскол в ЕС

Москва13 ноя Вести.Требование канцлера ФРГ Фридриха Мерца направить расходы на финансовую поддержку Украины в долгосрочный семилетний бюджет Евросоюза столкнулось с резким сопротивлением многих европейских государств. Об этом сообщает брюссельский новостной портал Rapporteur.

В публикации отмечается, что попытка Мерца увязать общеевропейский бюджетный план с постоянными выплатами Киеву спровоцировала острые расхождения.

Против этой инициативы выступили не только Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, воздерживающиеся от финансирования Украины, но и страны-бенефициары европейских фондов.

В частности, премьер-министр Словении Янез Янша указал на нецелесообразность подобных требований, пояснив, что согласование бюджета ЕС и без того представляет собой крайне сложный процесс.

С аналогичным возражением выступил премьер-министр Ирландии Майкл Мартин, который выразил серьезные опасения по поводу предложения берлинского коллеги.

Ранее основательница немецкой партии "Союз социальной справедливости и экономического благоразумия" Сара Вагенкнехт призвала прекратить финансирование Украины за счет немцев. Она отметила, что Мерц готов выделять режиму Владимира Зеленского колоссальные средства, но при этом не может помочь собственным согражданам.