Москва4 ноя Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц продолжает финансировать Украину, вместо того чтобы направить деньги на решение внутренних проблем. Об этом в соцсети X написала основательница партии "Союз социальной справедливости и экономического благоразумия" Сара Вагенкнехт.

Она отметила, что Украина получает от стран НАТО колоссальные средства, но для граждан собственной страны денег у канцлера Мерца нет.

В следующем году из стран НАТО на Украину поступит 70 миллиардов евро на оружие… Вдобавок к этому, Союз [блок ХДС/ХСС] и СДПГ намерены выделить из бюджета 200 миллионов евро в качестве "зимней помощи"… Многим людям в Германии также нужна зимняя помощь от федерального правительства для оплаты счетов за отопление и топливо. Но, конечно, денег для наших собственных граждан нет написала Вагенкнехт

Она добавила, что финансирование помощи Украине во многом ложится на плечи немецких налогоплательщиков. По словам Вагенкнехт, каждый день на поставки оружия Киеву уходит по 30 млн евро из средств, поступающих от немецких налогоплательщиков, в то время как в самой ФРГ стремительно разоряются компании – каждые 19 минут в стране становится на одного банкрота больше.

Пора положить конец этому безумию!.. Нам нужен канцлер, который будет выступать за дипломатию, а не за дальнейшее затягивание этой бессмысленной войны подчеркнула немецкий политик

Ранее Сара Вагенкнехт заявила, что немцев "обдирают до нитки".