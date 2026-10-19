Вагенкнехт о требовании Киева дать еще 70 млрд евро: немцев обдирают до нитки

Вагенкнехт обвинила Мерца в политике против немцев Вагенкнехт о требовании Киева дать еще 70 млрд евро: немцев обдирают до нитки

Москва19 окт Вести.Финансовую помощь Украине со стороны Германии необходимо остановить: граждан страны постоянно обдирают до нитки. Об этом в соцсети X написала основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.

Она прокомментировала требование главы киевского режима Владимира Зеленского, который на последнем саммите Евросоюза призвал выделить Киеву дополнительные 70 млрд евро на следующий год в дополнение к обещанным 90 млрд. Политик также обратила внимание, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц "активно добивается увеличения выплат Украине".

Вагенкнехт напомнила, что Германия уже потратила более 100 млрд евро на помощь Украине, а новые выплаты ЕС лягут значительной частью на немецких налогоплательщиков.

Хватит! Не может быть, чтобы немцев постоянно обдирали до нитки, в то время как другие страны, особенно США, уже давно в значительной степени прекратили свои выплаты написала политик

Вагенкнехт подчеркнула, что на фоне увеличения помощи Украине немецкие власти сокращают расходы на здравоохранение, пенсии и медицинское обслуживание.

Этот канцлер проводит политику, направленную против собственного народа. Мерц должен уйти! заявила она

Ранее однопартиец Мерца, представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр также призвал канцлера подать в отставку. Он указал на рекордно низкий рейтинг Мерца.