Москва17 окт Вести.Представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с призывом подать в отставку из-за рекордно низкого рейтинга, ставшего следствием провальной политики главы правительства.

Пфаденхауэр призвал Мерца оставить свой пост на ежегодной конференции "День Германии", проходившей в Бонне. Политик обвинил канцлера в наращивании госдолга ФРГ и "грабеже молодого поколения в пенсионной сфере", сообщает газета Berliner Zeitung.

Если вам дороги ваша страна и ваша партия, возьмите свой служебный автомобиль, поезжайте к федеральному президенту и попросите об отставке сказал Пфаденхауэр, обращаясь к присутствовавшему на мероприятии Мерцу

Политик добавил, что канцлер ФРГ сравнялся экс-премьером Великобритании Лиз Трасс в вопросе доверия граждан. По его словам, сегодня рейтинг Мерца столь же низок, как и у Трасс в последние дни ее пребывания в должности премьер-министра.

Ранее сообщалось, что 65% немцев ожидают досрочной отставки Мерца с поста главы правительства. В то, что он останется в этой должности до завершения полномочий в 2029 году верят только 13% участников опроса, проведенного институтом Forsa по заказу телеканалов RTL и N-TV.