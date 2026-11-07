Доля недовольных работой Мерца немцев выросла до рекордных 82% Опрос INSA показал рост недовольства немцев Мерцем до рекордных 82%

Москва7 ноя Вести.Деятельность канцлера Германии Фридриха Мерца отрицательно оценивают 82% жителей страны. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на исследование социологического института INSA.

Исследование INSA проводилось со 2 по 6 ноября. В нем приняли участие 1204 человека, статистическая погрешность составляет 2,9 процентного пункта.

Еще никогда Мерц и его правительство не получали столь низких оценок: 82% всех респондентов недовольны его работой на посту федерального канцлера говорится в публикации

При этом положительную оценку деятельности возглавляемого Мерцем кабинета министров дали лишь 13% респондентов.

Одним из факторов падения рейтинга правящей коалиции, в которую входят блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), социологи назвали ухудшение материального положения населения. 60% респондентов заявили о снижении своего благосостояния при нынешнем правительстве.

Рейтинг ХДС/ХСС упал до 19%, СДПГ – до 14%. В то же время оппозиционная "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила голоса 29% участников опроса.

Ранее замруководителя АдГ Маркус Фронмайер предложил партии Мерца баллотироваться на украинских выборах. По его словам, канцлер больше заботится об украинцах, чем о жителях собственной страны.