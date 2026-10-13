Москва13 октВести.Более 60% жителей Германии убеждены, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не сможет сохранить за собой пост до завершения полномочий в 2029 году. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного институтом Forsa по заказу телеканалов RTL и N-TV.
Согласно результатам исследования, в досрочную отставку главы правительства верят 65% респондентов, в то время как его пребывание на посту до следующих выборов в бундестаг допускают лишь 31% опрошенных.
Наиболее скептически настроены жители восточных земель Германии, где вариант преждевременного ухода Мерца с должности поддерживают 72% граждан по сравнению с 64% на западе страны.
Оценка перспектив канцлера также существенно различается в зависимости от политических предпочтений участников опроса.
Самый высокий уровень скептицизма зафиксирован среди электората партии "Альтернативы для Германии", где 87% опрошенных прогнозируют потерю Мерцем поста канцлера раньше срока.
Исследование проводилось с 9 по 12 октября, в нем приняли участие 1006 граждан ФРГ.
Ранее стало известно, что рейтинг популярности блока ХДС/ХСС, возглавляемого Мерцем, опустился до исторического минимума.
При этом Мерц заявил, что не стремится завоевать популярность среди граждан, несмотря на рекордно низкий рейтинг одобрения его деятельности - 10%.