Москва24 ноя Вести.Доля жителей Германии, недовольных работой федерального канцлера Фридриха Мерца, достигла рекордных 88%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического института Forsa, проведенного для телеканалов RTL и n-tv.

Показатель недовольства главой немецкого правительства увеличился на два процентных пункта по сравнению с предыдущей неделей.

Работой федерального канцлера Фридриха Мерца недовольны 88% граждан Германии - это на два процентных пункта больше, чем на прошлой неделе сообщил телеканал RTL

Положительно деятельность канцлера оценивают лишь 11% респондентов.

Недовольство работой Мерца растет даже среди сторонников возглавляемого им консервативного блока ХДС/ХСС. Среди представителей христианских демократов деятельность канцлера одобряют только 39%.