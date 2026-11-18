Москва18 ноя Вести.Работу правительства ФРГ во главе с канцлером Фридрихом Мерцем признали неудовлетворительной рекордные 86% граждан Германии. Об этом свидетельствуют результаты исследования института Forsa по заказу телеканалов RTL и N-TV.

Только 12% респондентов выразили удовлетворение работой правительства ФРГ. Опрос проводился 13 и 16 ноября, в нем приняли участие 1002 человека.

Накануне стало известно, что Мерц четвертый месяц подряд возглавляет антирейтинг немецких политиков. Его рейтинг начал снижаться с весны, в июле канцлеру ФРГ удалось подняться на 19-е место, но в августе он снова опустился на 20-ю строчку.

Ранее кандидат исторических наук, доцент, преподаватель зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев отметил, что Мерц, приходя к власти, обещал ужесточить миграционную политику в стране, однако вместо этого занялся Россией и Украиной.