Москва14 ноя Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц обещал ужесточить миграционную политику в стране, однако вместо этого занялся Россией и Украиной. На это в интервью ИС "Вести" обратил внимание кандидат исторических наук, доцент, преподаватель зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

Нынешний канцлер Мерц, приходя к власти, обещал ужесточить миграционную политику, но вместо того, чтобы заниматься проблемой мигрантских гетто в Гамбурге, во Франкфурте-на-Майне, в Кельне, в городах Рура, в меньшей степени в Берлине и в Мюнхене, он занимался Россией и Украиной отметил Трухачев

Он обратил внимание на то, что многие мигранты родились в Европе или их родственники здесь жили.

Их только бабушки и дедушки приехали в Европу. Но они не воспринимают европейские страны – от Испании до Норвегии по всему периметру – как свои. Они воспринимают эти государства как враждебные, а в худшем проявлении они вступают в различные исламистские террористические структуры и просто взрывают собственные страны добавил эксперт

Масштабные беспорядки в Германии вспыхнули в ходе акции протеста в конце октября. Митинги прошли более чем в 30 городах Германии. В ходе беспорядков в одном только Франкфурте-на-Майне были задержаны 54 человека, их возраст – от 13 до 29 лет, были разгромлены 17 магазинов, пять из них были разграблены. Наиболее активное участие в народных волнениях принимали до полутора тысяч человек "преимущественно из среды мигрантов".