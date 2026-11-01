Около 100 полицейских пострадали во время беспорядков в Франкфурте-на-Майне

Более ста полицейских пострадали при беспорядках в немецком Франкфурте-на-Майне Около 100 полицейских пострадали во время беспорядков в Франкфурте-на-Майне

Москва1 ноя Вести.Более сотни сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в немецком Франкфурте-на-Майне. Об этом журналистам заявил глава МВД федеральной земли Гессен Роман Позек.

Беспорядки во Франкфурте вспыхнули в ходе масштабной акции протеста, которая прошла 31 октября более чем в 30 городах Германии. По данным гессенского МВД, в ходе беспорядков были задержаны 54 человека, их возраст - от 13 до 29 лет.

У большинства из них германское гражданство заявил Позек, чьи слова приводит DPA

Также Позек отметил, что во время беспорядков были разгромлены 17 магазинов, пять из них были разграблены. Наиболее активное участие в народных волнениях принимали до полутора тысяч человек "преимущественно из среды мигрантов".

Ранее сообщалось, что на протестные акции молодежи в Германии вышли более 100 тыс. человек.