"Поколение Z решает": на акции протеста в Германии вышло более 100 тысяч человек

Более 100 тысяч человек вышли на акции протеста молодежи в Германии "Поколение Z решает": на акции протеста в Германии вышло более 100 тысяч человек

Москва1 ноя Вести.Более 100 тысяч человек вышли на акции протеста молодежи в Германии. Такие данные приводит движение "Поколение Z решает".

Сегодня 100 тысяч человек показали, ради чего они выходят на улицы приводит слова представителя кампании агентство DPA

Он также отметил, что людей было намного больше. Данные из 6-7 немецких городов, по его словам, пока неизвестны.

Через три недели движение планирует снова мобилизовать своих сторонников. В этот раз для участия в общеевропейских протестах 20 ноября, заключил представитель.

Ранее сообщалось, что более чем в 30 городах Германии прошли масштабные демонстрации. Их организовало движение "Поколение Z решает". Как отмечают иностранные СМИ, протестные акции изначально носили мирный характер, но через некоторое время все переросло в беспорядки.