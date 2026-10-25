DPA: сотни человек вышли на протесты против депортаций в аэропортах ФРГ

В аэропортах Германии сотни человек вышли на протесты против депортаций DPA: сотни человек вышли на протесты против депортаций в аэропортах ФРГ

Москва25 окт Вести.В ряде аэропортов Германии прошли акции протеста, в которых приняли участие сотни людей, выступающих против депортаций. Об этом сообщает DPA со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно информации агентства, участники акций выразили протест против высылки мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища, а также против их предварительного заключения перед депортацией и возведения специальных центров для организации выдворения.

В Лейпциге в акциях протеста приняли участие около 400 человек, во Франкфурте-на-Майне - около 300, а в аэропорту Берлин-Бранденбург - около 150 говорится в сообщении

По данным полиции, в аэропортах Кельн/Бонн и Дюссельдорфа в протестных акциях приняли участие около 50 человек в каждом. При этом отмечается, что в аэропорту Лейпцига участники митинга выступили в том числе против отправки чартерных рейсов с депортируемыми лицами в Афганистан.

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