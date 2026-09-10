Посольство РФ заявило о высылке из Германии более 150 дипломатов и членов семей

Посольство РФ назвало высылку дипломатов из ФРГ неадекватной реакцией Берлина Посольство РФ заявило о высылке из Германии более 150 дипломатов и членов семей

Москва10 сен Вести.Более 150 сотрудников российских представительств в Германии и членов их семей были высланы из страны после инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига. Об этом сообщило посольство РФ в ФРГ.

В дипмиссии заявили, что в результате принятых мер более сотни тысяч человек, включая граждан Германии и проживающих в стране россиян, лишились доступа к консульским услугам.

То есть находка сломанного дрона непонятного происхождения, не причинившего вреда, – это "разумный" повод для лишения сотен тысяч граждан Германии и проживающих в ФРГ росграждан доступа к консульским услугам, выдворения из страны в авральном режиме более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей? говорится в сообщении посольства

Дипломаты обратили внимание, что в те же дни германские СМИ опубликовали информацию о производстве 5 тысяч и финансировании еще 50 тысяч беспилотников для ВСУ. В связи с этим посольство охарактеризовало меры Берлина против диппредставительства как циничные.

Ранее власти Германии также заявили о расторжении контракта на использование Русского дома в Берлине и закрытии генерального консульства России в Бонне. По словам главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля, генконсульство прекратит работу 18 сентября.

Россия, в свою очередь, отозвала согласие на функционирование генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге, а также заявила о закрытии отделений Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.