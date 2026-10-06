В Германии молодые люди массово отказываются от службы в армии

В Германии втрое выросло число отказов мужчин от службы в армии В Германии молодые люди массово отказываются от службы в армии

Москва6 окт Вести.В Германии число молодых людей, официально отказавшихся служить в армии, в 2026 году превысило 12 тысяч человек. Это втрое больше показателя прошлого года.

По данным газеты Berliner Morgenpost, в первом полугодии власти страны получили 5,8 тысячи заявлений от молодых людей об отказе от прохождения военной службы. За июль и август число "отказников" возросло более, чем вдвое.

С января по конец августа в соответствующее федеральное ведомство поступило уже 12 102 заявления об отказе от военной службы - это уже в три раза больше, чем за весь 2025 год говорится в статье

По мнению авторов, спровоцировал волну отказов вступление в силу закона о военной службе, а также рассылка бундесвером 18-летним юношам большого количества опросников с целью определить их пригодность к службе. Издание также отметило резкий рост количества тех, кто не желает проходить военную службу по убеждениям. В статье предполагается, что общее число отказов достигнет 20 тысяч к концу текущего года.

Ранее генеральный инспектор бундесвера генерал Карстен Бройер призвал соотечественников быть готовыми к обороне в связи с новыми вызовами в сфере безопасности. Он заявил, что современные угрозы требуют пересмотра оборонной стратегии. Необходимо активное участие в ней гражданского общества, поскольку гибридные угрозы невозможно отражать исключительно силами армии.