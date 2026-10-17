В Германии число отказников от армии выросло почти в четыре раза

Жители Германии стали почти в четыре раза чаще отказываться от военной службы В Германии число отказников от армии выросло почти в четыре раза

Москва17 окт Вести.В Германии с января по конец сентября этого года поступило почти 15 тыс. заявлений об отказе от военной службы, это почти в четыре раза больше, чем за весь 2025 год. Об этом сообщила медиагруппа Funke со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам семьи и гражданского общества (BAFzA).

В прошлом году таких ходатайств было подано 3879. В нынешнем году поток заметно усилился во втором полугодии: по итогам января-июня ведомство зарегистрировало 5862 заявления, а к концу сентября их общее число выросло более чем вдвое.

Рост связывают со вступившим в силу в начале года новым законом о военной службе и с массовой рассылкой бундесвером анкет всем 18-летним. Власти делают ставку на добровольный набор, однако закон содержит и обязательные элементы, в том числе возвращение медицинского освидетельствования призывников и обязанность мужчин заполнять анкету, где указывается готовность служить.

Обязательный призыв в Германии был приостановлен в июле 2011 года, после чего страна перешла к профессиональной армии.

Ранее сообщалось, что с января по конец августа поступило более 12 тыс. таких заявлений, втрое больше, чем за весь 2025 год.