Москва17 октВести.В будущем властям Германии не удастся избежать восстановления обязательной военной службы. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, чьи слова передает телеканал Phoenix.
Глава правительства отметил, что пункт о возвращении воинской повинности был обоснованно внесен в базовую партийную программу.
Мы не без основания включили возвращение воинской повинности в нашу основную программузаявил Мерц
Канцлер утверждает, что подавляющее большинство немецкой молодежи — как юноши, так и девушки — готово нести службу, в том числе обязательную.
Ранее сообщалось, что жители Германии стали почти в четыре раза чаще отказываться от военной службы. Так, в стране с января по конец сентября 2026 года поступило почти 15 тыс. заявлений об отказе от военной службы, это почти в четыре раза больше, чем за весь 2025 год.