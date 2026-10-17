Мерц допустил возвращение обязательной военной службы в Германии Мерц рассказал о возможном возвращении воинской повинности в ФРГ

Москва17 окт Вести.В будущем властям Германии не удастся избежать восстановления обязательной военной службы. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, чьи слова передает телеканал Phoenix.

Глава правительства отметил, что пункт о возвращении воинской повинности был обоснованно внесен в базовую партийную программу.

Мы не без основания включили возвращение воинской повинности в нашу основную программу заявил Мерц

Канцлер утверждает, что подавляющее большинство немецкой молодежи — как юноши, так и девушки — готово нести службу, в том числе обязательную.

Ранее сообщалось, что жители Германии стали почти в четыре раза чаще отказываться от военной службы. Так, в стране с января по конец сентября 2026 года поступило почти 15 тыс. заявлений об отказе от военной службы, это почти в четыре раза больше, чем за весь 2025 год.