Москва8 ноя Вести.Премьер-министр Баварии, глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер высказался за возвращение в Германии обязательного призыва в армию. Соответствующую позицию он изложил в соцсети X.

По словам политика, ФРГ столкнулась с угрозой, "какой не было уже давно", а потому Бундесвер нужно усиливать — вкладывать средства в оснащение и инфраструктуру и существенно ускорять закупки. Однако, продолжил Зедер, одних этих мер недостаточно.

Новая оборонная концепция Германии и НАТО, отметил лидер ХСС, предполагает увеличение численности военнослужащих.

Поэтому очевидно: нам снова нужна настоящая всеобщая воинская обязанность считает премьер Баварии

Тем самым он поддержал коллег из Христианско-демократического союза (ХДС), которые последовательно добиваются возобновления армейского призыва.

Противоположной точки зрения придерживается министр обороны ФРГ Борис Писториус, который представляет Социал-Демократическую партию Германии (СДПГ). Глава ведомства ранее исключил необходимость заново обсуждать принудительную службу.

В интервью медиагруппе Funke Писториус указал, что действующий закон о реформе военной службы базируется исключительно на добровольном принципе, и такой подход, по его словам, доказал состоятельность.

В то же время при неблагоприятном развитии событий, добавил министр, властям придется рассмотреть выборочный призыв — по мере необходимости.

С 1 января 2026 года в ФРГ действует закон о новой модели военной службы, согласно которому юноши обязаны пройти медицинское освидетельствование, восстанавливается система воинского учета, но набор в Бундесвер пока остается добровольным.

Совершеннолетние мужчины должны в четырехнедельный срок заполнить анкету, указав физическую подготовку и готовность присоединиться к ВС ФРГ. Тем, кто не ответил, направляют повторное извещение со стандартным сроком в две недели. Для женщин заполнение анкет остается добровольной.

Обязательный призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего армия стала профессиональной. В последние годы немецкие политики все чаще говорят о необходимости возвращения воинской повинности — на случай, если Бундесвер начнет испытывать нехватку новобранцев.

Ранее сотрудник института стран СНГ, политолог-международник Руслан Панкратов в интервью ИС "Вести" отметил, что нынешняя немецкая молодежь не понимает, почему Германия должна воевать с Россией за чужие интересы.