Политолог Панкратов: немецкая молодежь не понимает, зачем воевать с Россией Эксперт Панкратов: немецкая молодежь не готова воевать с РФ за чужие интересы

Москва27 окт Вести.Немецкая молодежь не понимает, почему Германия должна воевать с Россией за чужие интересы. Об этом рассказал научный сотрудник института стран СНГ, политолог-международник Руслан Панкратов в интервью ИС "Вести".

По словам политолога, немецкое общество не готово к войне с Россией.

Молодежь не воспитана в этих патриотических чувствах. А здесь добавьте объективные вещи - некоторые болезни, ожирение, физическую подготовку, неизлечимые болезни есть, инвалидность, просто пацифистские настроения. Молодежь выходит на немецкие улицы и говорит: "Мы не будем воевать. Мы не понимаем за что". Им сначала скармливали, что они должны поддерживать Украину, они тем более не понимают, почему теперь они должны идти воевать с Россией, погибать за людей, чьи интересы они тоже не могут понять сказал Панкратов

Ранее глава командования спецназа Германии Андреас Кюне в интервью Bild заявил, что бойцов сил специального назначения бундесвера готовят к войне с Россией.