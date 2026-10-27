Эксперт Ераносян раскрыл стратегию немецких военных по подготовке к войне с РФ Ераносян: ФРГ будет использовать стратегию ассиметричных действий против РФ

Москва27 окт Вести.Германия будет использовать стратегию ассиметричных действий в подготовке к противостоянию с Россией, а также будет перенимать опыт у Украины. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян в интервью ИС "Вести".

По словам эксперта, Германия, пытаясь поддержать имидж бундесвера и догнать военную мощь соседних стран, становится на военные рельсы и объявляет Россию врагом.

Безусловно, Германия будет выбирать стратегию асимметричных действий, потому что она понимает, что будет сталкиваться с заведомо более грозным противником, если иметь в виду Россию. Поэтому асимметрия - это основной принцип тактических действий. А это значит - дроны, спецназ, вертолеты, высаживающиеся малые тактические группы. Опыт они берут у своих украинских побратимов, потому что немцев уже в этой связи можно окрестить главными бенефициарами продолжения боевых действий сказал Ераносян

Глава командования немецкого спецназа Андреас Кюне в интервью Bild признался, что в Германии бойцов сил специального назначения бундесвера готовят к войне с Россией.