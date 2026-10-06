Песков рассказал, зачем Германия создает эфемерного врага в лице России Песков: ФРГ создает образ угрозы со стороны России для оправдания милитаризации

Москва6 окт Вести.Власти Германии искусственно формируют образ России как противника, чтобы обосновать расходы на милитаризацию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос об оценке Кремлем заявлений главы Федеральной разведывательной службы Германии Мартина Йегера о риске вовлечения ФРГ в открытый вооруженный конфликт с Россией. По словам Пескова, Берлин использует подобные заявления для обоснования своей политики.

Это, скажем так, такой прием информационный, - искусственного создания эфемерного врага для того, чтобы оправдывать расходы на милитаризацию. То, чем занимается Федеративная Республика Германия отметил Песков

Ранее стало известно, что страны Европы удвоили военные расходы за последние пять лет. Германия остается на первом месте уже второй год подряд. Страна увеличила расходы с 48 млрд евро в 2021 году до 125 млрд евро в текущем году.