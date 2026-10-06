"Ведомости": Европа удвоила военные расходы за последние пять лет "Ведомости": военные расходы Европы значительно выросли за пять лет

Москва6 окт Вести.Совокупные военные расходы европейских стран увеличатся в 2026 году на 15% до 574 млрд евро против 283 млрд евро в 2021 году. Таким образом, расходы Европы на военные нужды выросли за пять лет на 103%, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные SIPRI и НАТО.

Европа заметно нарастила военные траты. В частности, прямые расходы на оборону составят в этом году 2,55% ВВП Европы против 1,64% в 2021 году.

К этому стоит добавить 1,4% ВВП, которые страны НАТО намерены вложить в военную инфраструктуру и безопасность. Чтобы покрыть растущие расходы, правительствам европейских стран пришлось прибегнуть к непопулярным мерам: поднять налоги, увеличить госдолг и урезать социальные статьи бюджета.

Страны НАТО решили увеличить расходы на оборону к 2035 году до 5% ВВП. Из них 3,5% ВВП пойдут на обеспечение основных военных потребностей, а 1,5% ВВП - на связанные с обороной инвестиции: защиту критической инфраструктуры, укрепление оборонно-промышленной базы, обеспечение кибербезопасности, повышение гражданской готовности.

Пять стран уже вышли на целевые показатели. Речь идет о прибалтах и поляках, у которых основные военные расходы примерно равны или даже превышают 5% ВВП, а также о греках и датчанах. Они же показали самый стремительный рост трат на оборону в 2021–2026 годах. Так, Польша увеличила траты в 3,5 раза - c 13 млрд евро до 45 млрд евро, Эстония - в 3,6 раза, Литва - в 4,3 раза.

Между тем Германия остается на первом месте уже второй год подряд. По методологии SIPRI и оценке НАТО, страна увеличила военные расходы с 48 млрд евро в 2021 году до 125 млрд евро в текущем году, то есть в 2,6 раза.

Затем следуют Британия (94 млрд евро, + 71%), Франция (68 млрд евро, + 36%), Италия (48 млрд евро, + 63%) и Польша.

В целом, Европа за последние пять лет увеличила военные расходы на 291 млрд евро.

По оценке "Ведомостей", совокупная выручка крупнейших военных корпораций Европы увеличилась с 2021 года со 104 млрд до 166 млрд евро. Доходы военных корпораций США увеличились с 311 млрд до 427 млрд в евро.

Милитаризация стала главным фактором увеличения дефицита бюджета и долгов в Европе. Вопрос лишь в том, как долго европейские страны смогут поддерживать подобный уровень расходов при замедлении экономического роста.

Глава Евразийской программы Института ответственного госуправления им. Куинси в США Анатоль Ливен заявил в беседе с ИС "Вести", что рост стоимости конфликта на Украине и ограниченность финансовых ресурсов может подтолкнуть Европу к урегулированию отношений с Россией.