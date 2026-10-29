В посольстве РФ заявили, что Берлин тратит беспрецедентные средства на оборону Посольство РФ: Германия взяла курс на милитаризацию

Москва29 окт Вести.Немецкие власти выбрали курс масштабной милитаризации, который сопровождается беспрецедентными тратами на оборону, ростом численности вооруженных сил и расширением военно-промышленного комплекса. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Берлине.

Там также отметили, что заявления о подготовке подразделения спецназа ФРГ к возможным боевым действиям с Россией уже не удивляют.

Ссылаясь на голословные утверждения о подготовке России к нападению на страны НАТО и мифические "гибридные угрозы", власти ФРГ взяли курс на масштабную милитаризацию страны. Имеет место наращивание численности германских вооруженных сил, беспрецедентный уровень оборонных расходов и последовательное расширение военно-промышленного комплекса заявили агентству

Ранее профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров подчеркнул, что правительство ФРГ продолжает нагнетать военную напряженность в Европе, игнорируя реальные проблемы страны.

Он добавил, что канцлер Германии Фридрих Мерц, вероятно, "полностью оторвался от жизни", а также связал милитаристский курс Берлина с неудачами в экономической политике и попыткой переключить внимание общества на якобы существующую угрозу со стороны Москвы.