Политолог Буневич: в ФРГ уверены, что им пора взять ответственность за Европу

Эксперт: в Германии хотят поставить вопрос о геополитической реабилитации страны Политолог Буневич: в ФРГ уверены, что им пора взять ответственность за Европу

Москва27 окт Вести.Многие в Германии считают, что стране пора взять ответственность за Европу и вернуться к активной внешней политике, что неразрывно связано с военной составляющей. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал политолог, специалист в области истории российско-европейских отношений, советник директора РИСИ Дмитрий Буневич.

Эксперт подчеркнул, что в Германии есть разные настроения, и достаточно много людей решительно осуждают нацистский период истории.

Безусловно, есть и те, кто считает, что это был просто эпизод немецкой истории, что Германия не должна все время каяться и извиняться за свои преступления, что можно поставить вопрос и о геополитической реабилитации Германии. И что, если Германия хочет быть лидером Европы, то ей нужно не бояться проводить милитаризацию сказал Буневич

Он добавил, что сейчас происходит не только постоянная милитаризация Германии, но и всего восточного фланга НАТО.

Многие в Германии говорят о том, что ФРГ должно расправить плечи и взять на себя, как они выражаются, ответственность за Европу и вернуться к активной внешней политике, в которой есть и силовая составляющая. Конечно, такие настроения разделяются не всеми, и более того, очень многих в Европе, в частности соседей Германии, например, Польшу, эти настроения откровенно беспокоят отметил политолог

Ранее в Германии признали подготовку бойцов сил специального назначения бундесвера к войне с Россией.