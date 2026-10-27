Политолог: Евросоюзу, превращающемуся в военный блок, нужен враг Эксперт Буневич объяснил, почему Евросоюзу необходим миф о российской угрозе

Москва27 окт Вести.Евросоюзу, который из экономического и политического объединения превращается в военный блок, необходим был образ врага, на роль которого назначили Россию. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал политолог, специалист в области истории российско-европейских отношений Дмитрий Буневич.

На сегодняшний день Европейский союз находится в системном кризисе - социально-экономическом, отчасти идейном, политическом. Сделан выбор в пользу трансформации ЕС из политического и экономического объединения фактически в военно-политический блок сказал политолог

По его словам, для существования любого военно-политического блока необходим образ врага. И сегодня Брюссель, Берлин и Париж назначили на роль этого врага Россию.