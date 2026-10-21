Москва21 окт Вести.Европейские стратегии в отношении России строятся на долгосрочном планировании, включающем ведение затяжной конвенциональной войны. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал политолог, главный редактор немецкого интернет-издания World Economy Александр Сосновский.

Он напомнил, что европейские лидеры продолжают нагнетать антироссийскую риторику, внушая своим гражданам мысль о том, что Россия — их главный враг, который рано или поздно на них нападет. Результатом этой пропагандистской кампании стала открытая милитаризация стран Евросоюза.

В Европе на сегодняшний момент думают так: для них это война в длинную, при которой уже построены определенные вехи, на которых они хотят остановиться. Одна веха — это небольшая война с конвенциальными методами ведения войны. Другая веха — это возможность применения ядерного оружия. Третья веха, о которой сейчас мало говорят, но она, конечно же, существует в планах — это дробление России на несколько государств или на несколько земель каких-то. И эти планы существуют, и они их прорабатывают. И все это идет, конечно, под эгидой того, что страшный "русский медведь" рано или поздно нас всех сожрет. И поэтому с медведем нужно бороться заявил Сосновский

Ранее он дал совет европейцам, как выжить при встрече с "русским медведем".