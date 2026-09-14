Москва14 сен Вести.Разница менталитетов может послужить причиной цивилизационной войны между Европой и Россией. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил главный редактор немецкого интернет-издания World Economy Александр Сосновский.

По его словам, европейцы не считают нужным как-то аргументировать свою агрессию в отношении России, поэтому очень сложно найти в их действиях рациональное, с точки зрения России, зерно.

Не экономика и не производство, или какие-то финансовые вопросы являются таким основополагающим фактором, который двигает Европу и, в частности, Германию в Россию. Мне кажется, что речь у нас идет чисто о цивилизационной войне. Здесь идет просто столкновение двух совершенно несоприкасающихся по своему менталитету, по своему культурному коду цивилизации. Им абсолютно все равно, будет какое-то взаимодействие, будут там жить русские, будут они там умирать, будут это украинцы – это две разные цивилизации. Такими они себя представляют. Им не нужен повод, им не нужно никаких факторов, чтобы объяснить, почему они это делают. Поэтому в массе всех тех проблем, в которых они сейчас обвиняют Москву практически невозможно найти никакого конкретного начала, никакого зерна нет отметил Сосновский

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин рассказал, что Европа выступает в единой делегации против России.