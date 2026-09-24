Москва24 сен Вести.Российско-германские отношения фактически оказались парализованы на фоне взаимного сокращения консульской деятельности и прекращения дипломатических контактов. Издание Berliner Zeitung (BZ) опубликовало материал политолога Оливера Кемпкенса, в котором он проанализировал последствия политики европейских стран в отношении РФ и предупредил о риске "вечной войны".

Эксперт отметил переход Европы к огульным обвинениям в адрес Москвы.

Объявляя войну вне официального порядка, невозможно потом разом ее свернуть: в таком случае противник превращается в преступника, а с преступниками мир не заключают – их разыскивают подчеркнул Кемпкенс

Он указал, что отсутствие четких правовых рамок, которые существуют при официальном объявлении войны или введении парламентом режима обороны, приводит государства в своеобразную серую зону чрезвычайного положения. В такой ситуации, отмечает политолог, стороны лишены понятных "красных линий" и механизмов сдерживания, что повышает риск неконтролируемой эскалации.

Кемпкенс также обратил внимание на то, что европейская политика сопровождается двойными стандартами, когда жесткая реакция на отдельные инциденты может сочетаться с игнорированием более серьезных стратегических угроз собственной безопасности.

Война Москвы и Берлина, которую никто не объявлял, не завершится подписанием мирного договора указал политолог

Завершить противостояние можно будет только в том случае, если обе стороны перестанут воспринимать происходящее как конфликт. Для этого, по его словам, Европе необходимо сидеть за столом переговоров с Россией, чтобы изложить Москве собственное видение сложившейся ситуации.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Запад на фоне череды различных кризисов может спастись только благодаря сотрудничеству с Россией.