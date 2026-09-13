Москва13 сен Вести.Германия стоит перед развилкой – либо путь к большой войне с Россией и, как следствие, самоликвидация, либо движение в сторону здравого смысла и процветания. Такое заявление сделал Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

По словам Киселёва, если сейчас Германия своими действиями просто вредит себе, то в случае попытки развязать войну с Россией она рискует себя уничтожить.

Там назревают процессы, которые быстро подводят страну к фатальной развилке – либо на путь к большой войне с Россией и к самоликвидации, либо в сторону здравого смысла и процветания… Если сейчас Германия своими действиями просто себе вредит, то с третьей попытки войны с Россией – Германия рискует себя просто уничтожить… Путин же сказал, что война с Европой, если та начнет ее, – будет иной и очень короткой заявил Киселёв

Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил слова президента РФ Владимира Путина о последствиях возможной агрессии со стороны Европы. По словам президента, в случае нападения Европы на Россию война будет "совершенно другой и очень короткой".