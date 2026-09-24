Дмитриев: только сотрудничество с Россией может спасти Запад

Дмитриев назвал сотрудничество с Россией единственным спасением для Запада Дмитриев: только сотрудничество с Россией может спасти Запад

Москва24 сен Вести.Запад на фоне череды различных кризисов может спастись только благодаря сотрудничеству с Россией, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Дмитриев ответил на статью экономиста Робина Брукса о нестабильной обстановке на мировых рынках облигаций.

Все чаще звучат сравнения с "Титаником", поскольку ЕС и Британия одновременно сталкиваются с финансовым, энергетическим и миграционным кризисами, за которыми вскоре последует кризис продовольственной безопасности. Только сотрудничество с Россией может спасти Запад подчеркнул Дмитриев

Президент Владимир Путин заявил, что взгляды руководства Германии отличаются от взглядов бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, который считал, что будущее Европы и Германии возможно только в союзничестве с Россией. Путин подчеркнул, что ввод европейских войск на Украину означает войну с Россией.