Путин: Коль считал, что будущее Европы и ФРГ возможно только в союзничестве с РФ

Путин рассказал о вере экс-канцлера ФРГ Коля в будущее Европы в союзничестве РФ Путин: Коль считал, что будущее Европы и ФРГ возможно только в союзничестве с РФ

Москва12 сен Вести.Взгляды нынешнего руководства ФРГ отличаются от позиции бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, который считал, что будущее Европы и ФРГ возможно только в союзничестве с Россией.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Индии, куда он прибыл для участия в саммите БРИКС​​​.

В той же Германии сегодняшние власти говорят о том, что они придерживаются курса бывшего руководства Германии, в том числе упоминается имя Гельмута Коля. Я был знаком с Колем. Я могу твердо утверждать, у него не было таких взглядов, которых придерживается сегодняшнее руководство. Ну, не было просто рассказал российский лидер

Путин рассказал, что общался с Колем, когда тот еще занимал пост канцлера Германии. Президент наполнил, что политик также приезжал в Россию в гости после своей отставки.

Он считал, что будущее Европы, Федеративной Республики [Германия] будет обеспечено только в том случае, если будут близкие, добрососедские, союзнические отношения с Россией. "Мы должны дополнять друг друга", — говорил он. Только тогда европейская цивилизация сможет сохраниться в качестве самостоятельного центра интеллектуальной, гуманитарной силы, а значит, и со всеми остальными последствиями в области политики, в области экономики подчеркнул Путин

Однако, по словам российского лидера, "сегодняшние элиты в Европе придерживаются других точек зрения", пугая свое население российской угрозой, которая якобы существует еще со времен Советского Союза.

При этом президент также подчеркнул, что ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией. Глава государства отметил, что сейчас руководители европейских стран подталкивают свое население к войне с РФ. По его словам, европейцы осознают всю опасность ситуации, и этим можно объяснить победу "Альтернативы для Германии" в ФРГ.