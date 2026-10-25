Поддубный: ЕС считает, что в случае войны с РФ будет продолжение СВО, это ошибка

Поддубный назвал ошибкой мнение о продолжении СВО в случае начала войны с ЕС Поддубный: ЕС считает, что в случае войны с РФ будет продолжение СВО, это ошибка

Москва25 окт Вести.Русофобски настроенные европейские лидеры представляют себе войну с Россией как продолжение специальной военной операции. Однако они сильно заблуждаются, это будет очень короткое противостояние, заявил Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, большинство европейских лидеров сегодня не заинтересовано в том, чтобы соблюдать национальные интересы собственных стран.

Потому что все они рисуют себе возможную стадию противостояния с Россией горячую как некое продолжение СВО. Но продолжения СВО с Европой не будет. Это будет очень короткая война… Я им расскажу, как война с Россией будет для них выглядеть. Она будет для них выглядеть очень плохо дня три, а после этой войны ни черта не останется в Европе. Я не знаю, что останется после этой войны в России, но в Европе точно ни черта не останется рассказал Поддубный

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Европа исторически складывались по-разному и их государственность колоссально различается.