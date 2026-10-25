Путин указал на различия в становлении государственности в РФ и Европе

Путин указал на колоссальную разницу между Россией и Европой Путин указал на различия в становлении государственности в РФ и Европе

Москва25 окт Вести.Россия и Европа исторически складывались по-разному, их государственность колоссально различается. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он подчеркнул, что в России проживают представители различных культур и конфессий.