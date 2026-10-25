Москва25 октВести.Россия и Европа исторически складывались по-разному, их государственность колоссально различается. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Он подчеркнул, что в России проживают представители различных культур и конфессий.
Но все-таки у нас представители всех культур, представители разных конфессий: и христиане, и мусульмане, и иудеи, и буддисты… У них нет другой Родины. И Россия складывалась исторически как многонациональное и многоконфессиональное государство, а там – нет! Там у них другая Родина. Это колоссальная разницаподчеркнул российский лидер