Москва22 октВести.Россия не стремится к войне с Европой, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
По словам главы государства, если посмотреть на происходящие в европейских странах политические процессы, становится очевидно, что народы Европы не хотят конфликтовать с Россией.
И мы не хотим. Мы не готовимся ни к какой бы то ни было войне с Европойподчеркнул Путин
Ранее российский лидер заявил, что Россия не ведет подготовку к войне с Европой – для этого нет мотивов и оснований.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва не планирует конфликтовать с Европейским союзом, но если Европа атакует, столкновение будет очень коротким.