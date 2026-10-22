Путин: Россия не стремится к войне с Европой

Россия не стремится к войне с Европой, заявил Путин Путин: Россия не стремится к войне с Европой

Москва22 окт Вести.Россия не стремится к войне с Европой, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По словам главы государства, если посмотреть на происходящие в европейских странах политические процессы, становится очевидно, что народы Европы не хотят конфликтовать с Россией.

И мы не хотим. Мы не готовимся ни к какой бы то ни было войне с Европой подчеркнул Путин

Ранее российский лидер заявил, что Россия не ведет подготовку к войне с Европой – для этого нет мотивов и оснований.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва не планирует конфликтовать с Европейским союзом, но если Европа атакует, столкновение будет очень коротким.