Путин рассказал, почему европейцы переезжают в Россию Путин: европейцы переезжают в Россию, чтобы сохранить ценности, семью и будущее

Москва21 ноя Вести.Президент России Владимир Путин раскрыл главные мотивы, побуждающие людей из Европы переезжать в Россию. Об этом он рассказал в интервью кинорежиссеру Эмиру Кустурице. Текст беседы опубликован на сайте Кремля.

По словам российского лидера, европейцы переселяются в РФ, чтобы сохранить свои фундаментальные духовные ценности, семью и обеспечить будущее своих детей. Путин отметил, что пока граждане иностранных государств не переселяются в Россию массово, но такие случаи есть, в том числе среди европейцев.

И когда я с этими людьми разговаривал, они говорят, что главным побудительным мотивом, главной причиной переезда в Россию было стремление сохранить их ценности, сохранить семью и сохранить будущее, обеспечить будущее их детей, которые, как они считают, должны иметь право расти и воспитываться в рамках традиционных религиозных ценностей сказал Путин

Он добавил, что Россия может стать спасительным "ковчегом" не только для православных христиан, но и для представителей других конфессий, отметив, что в стране сосуществуют и развиваются вместе четыре традиционные религии: буддизм, иудаизм, ислам, православие.

Ранее Владимир Путин подписал указ о принятии казака из Франции в российское гражданство. Атаман казачьего общества, потомок донских казаков Фредерик Аникин планирует переехать в Россию и восстановить хутор в Ростовской области, где жили его предки.