Потомок казаков из Франции собирается восстановить хутор предков на Дону Потомок донских казаков из Франции хочет восстановить родной хутор под Ростовом

Москва24 окт Вести.Проживающий во Франции атаман казачьего общества, потомок донских казаков Фредерик Аникин планирует восстановить хутор в Ростовской области, где раньше жили его предки. Об этом он рассказал РИА Новости.

Предки Аникина основали хутор на территории Ростовской области, но после Октябрьской революции семья эмигрировала. В апреле 2026 года уроженец Франции Аникин получил российское гражданство, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Сейчас у нас есть проект по ремонту церкви, потому что от нее остался только фундамент. И я также хочу отремонтировать многие дома, чтобы многие люди смогли приехать в хутор Аникин рассказал атаман агентству

По его словам, он хотел бы подать позитивный пример для других казачьих семей, которые еще сомневаются в отношении переезда в Россию.

Репатриант поделился планами по благоустройству местного кладбища. Аникин сообщил, что намерен установить памятник и крест на захоронении своего деда. Он также хотел бы снять фильм об истории своей семьи.