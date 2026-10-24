Москва24 октВести.Проживающий во Франции атаман казачьего общества, потомок донских казаков Фредерик Аникин планирует восстановить хутор в Ростовской области, где раньше жили его предки. Об этом он рассказал РИА Новости.
Предки Аникина основали хутор на территории Ростовской области, но после Октябрьской революции семья эмигрировала. В апреле 2026 года уроженец Франции Аникин получил российское гражданство, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Сейчас у нас есть проект по ремонту церкви, потому что от нее остался только фундамент. И я также хочу отремонтировать многие дома, чтобы многие люди смогли приехать в хутор Аникинрассказал атаман агентству
По его словам, он хотел бы подать позитивный пример для других казачьих семей, которые еще сомневаются в отношении переезда в Россию.
Репатриант поделился планами по благоустройству местного кладбища. Аникин сообщил, что намерен установить памятник и крест на захоронении своего деда. Он также хотел бы снять фильм об истории своей семьи.