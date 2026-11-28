Москва28 ноя Вести.Власти Калининградской области намерены оказывать поддержку репатриантам. Об этом ИС "Вести" рассказал министр социальной политики региона Анжелика Майстер.

Нам нужны граждане, которые находятся в трудоспособном возрасте, обладают необходимым образованием, разделяют наш культурный код. Мы их стараемся поддержать, чтобы они здесь закрепились, остались рассказала она

Один из тех, кто решил уехать из Германии ради жизни в России, стал Денис Миллер. Он, обладая многолетним опытом работы на автопредприятиях ФРГ, стал работать в России директором системы качества на автопроизводстве.

Я, еще живя в Германии, уже нашел работу здесь. Мне сняли квартиру, я приехал, и через неделю уже вышел на работу. В Германии экономика переживает не лучшие времена - много заводов либо закрываются, либо переносят производство в третьи страны, а рабочие места сокращают. Я вижу в России больше перспектив, чем в Германии. В карьерном росте и в остальном сказал он

Ранее проживающий во Франции атаман казачьего общества, потомок донских казаков Фредерик Аникин рассказал о планах переехать в РФ и восстановить хутор в Ростовской области, где раньше жили его предки.