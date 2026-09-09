Москва9 сен Вести.Германия могла бы помочь Украине с возвращением на родину мужчин призывного возраста, находящихся на территории ФРГ. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью газете Bild.

По словам министра, немецкие власти располагают информацией о месте проживания и регистрации украинцев, а также о получении ими социальных пособий. При этом Вадефуль подчеркнул, что возвращение должно осуществляться без принуждения.

Мы ведь знаем, где они тут, в Германии, живут. Кто, например, получает социальные пособия или кто здесь зарегистрирован, у кого есть статус пребывания отметил глава МИД ФРГ

Вадефуль считает, что имеющиеся у немецких властей данные могут использоваться для информирования украинского правительства о мужчинах, которые потенциально подлежат призыву.

На основе этих данных они могут быть уведомлены украинским правительством о том, что они подлежат призыву. Я считаю, что эту тему можно и нужно поднимать сказал министр

Ранее сообщалось, что в Германии на сегодняшний день проживает около 300 тысяч украинских беженцев призывного возраста.

Механизм временной защиты для граждан Украины, покинувших страну, действует с марта 2022 года и продлен до 4 марта 2028 года. Он предусматривает право на проживание и работу, медицинскую и социальную помощь, а также доступ детей к образованию без прохождения стандартной процедуры предоставления убежища.