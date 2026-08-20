Москва20 авг Вести.В Европе и, в частности, в Германии постепенно запускается процесс отправки украинских беженцев мужского пола на родину, где, видимо, совсем исчерпан мобилизационный ресурс. Об этом сообщил ИС "Вести" бывший депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

Ранее Совет Евросоюза заявил, что с 2027 года ЕС будет отказывать во временной защите военнообязанным гражданам Украины.

Украинцы в Европе пользуются особым статусом - то есть их повально всех признают беженцами, и этот статус продлевается каждый год. Ежегодно в марте этот статус должен быть продлен на следующий год, но сейчас планы такие, что мужчинам украинским с марта этот статус автоматически не продлевают, если они не предоставят справку из военкомата, что их нахождение здесь легальное. Соответственно, можно сделать выводы, что их начнут потом просто выдавливать на Украину, потому что там мобилизационный ресурс, видимо, исчерпан сказал Шмидт

По его словам, в Германии постепенно запускается процесс отправки украинцев на родину.

Зеленский уже долго просит европейских лидеров, чтобы они наконец-то попытались выдавливать мужчин. И постепенно эти процессы запускаются здесь, в Европе, и в частности, в Германии, где проживает порядка 300 тысяч украинцев мужского пола рассказал Шмидт

В МВД Германии на днях сообщили, что по новым правилам мужчины призывного возраста с Украины, не освобожденные от военной службы, не смогут получить временную защиту в этой стране. При этом официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт сообщил журналистам в Брюсселе, что ЕС не делит украинцев на мужчин и женщин при изучении их запросов на получение временной защиты, в том числе при оценке исполнения ими воинской обязанности.