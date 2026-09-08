В Германии проживает около 300 тысяч украинцев призывного возраста Политик Шмидт: 300 тысяч украинцев призывного возраста проживают в ФРГ

Москва8 сен Вести.По некоторым оценкам, в Германии на сегодняшний день проживает около 300 тысяч украинских беженцев призывного возраста. Об этом бывший депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт сообщил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Шмидт отметил, что каждый год в Европейском союзе продлевается статус украинских беженцев, однако с 2027 года существует план по отказу во временной защите военнообязанным гражданам Украины.

Есть четкие планы… всех мужчин призывного возраста обязать предоставлять документы о том, что со стороны украинского военкомата к ним нет никаких претензий. То есть все те 300 тысяч, по некоторым оценкам, именно столько здесь мужчин призывного возраста находится в самой Германии, что их будут таким образом выдавливать в направлении Украины, чтобы затыкать там недостаток людских ресурсов рассказал политик

Ранее сообщалось, что мужчины призывного возраста с Украины (от 23 до 60 лет), не освобожденные от военной службы, по новым правилам не могут получить временную защиту в Германии. Ограничение распространяется на всех призывников, которые въехали в страну с 31 июля 2026 года.