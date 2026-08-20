Сотни украинцев сбежали из рядов ВСУ во время учебы в Германии с начала СВО

Сотни украинских военных дезертировали в Германии с 2022 года Сотни украинцев сбежали из рядов ВСУ во время учебы в Германии с начала СВО

Москва20 авг Вести.Сотни украинцев сумели дезертировать из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2022 года, находясь на учебных полигонах в Германии. Об этом сообщает Die Zeit.

По данным издания, со времени начала специальной военной операции (СВО) только в земле Саксония‑Анхальт с полигона сбежали более 80 военных. Всего насчитывается несколько сотен случаев дезертирства из ВСУ во время прохождения обучения в Германии.

Согласно украинским законам, дезертирам грозит тюремное заключение сроком до 12 лет. При этом, как отмечается, большинство из них не были добровольцами, а попали в войска в результате мобилизации. По немецким законам, на лиц, сбежавших из рядов ВСУ, не распространяется особый статус украинского беженца.

С февраля 2022 года в Германии прошли подготовку более 29 тысяч украинских военных, которые тренировались на 60 объектах страны. Минобороны ФРГ подтвердило отдельные случаи самовольного оставления части украинскими солдатами, но ведомство не ведет точный учет случаев дезертирства украинцев по стране.

Ранее украинский пленный рассказал РИА Новости, что инструкторы ВСУ не скрывают от бойцов того факта, что тех отправляют на смерть.