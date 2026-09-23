Москва23 сен Вести.Европейский союз заинтересован в возвращении украинских военнообязанных обратно на родину, однако не на все страны ЕС удастся оказать влияние. Подробности в интервью ИС "Вести" раскрыл эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Ключевые страны, которые могут способствовать возвращению украинских уклонистов, – это Германия и Польша. В остальных государствах этот процесс будет затруднен, подчеркнул эксперт.

В Польше часть [украинцев] оформила документы, и их вернуть не получится. Что касается Румынии и Венгрии, то там практически никого не удастся вернуть. Во-первых, потому что такова позиция местных властей, во-вторых, потому что многие оформили постоянное разрешение на проживание, а часть оформила уже гражданство. Этих людей вернуть назад нельзя. Они уже для Украины потеряны как пушечное мясо объяснил Брутер

Ранее сообщалось, что, по некоторым оценкам, в Германии на сегодняшний день проживают около 300 тысяч украинских беженцев призывного возраста.