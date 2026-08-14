Москва14 авг Вести.Лидеры стран Евросоюза понимают, что для продолжения войны главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужны солдаты, но пока не готовы отправлять свои армии в зону конфликта, поэтому они начали отказывать в предоставлении убежища военнообязанным украинцам. Об этом ИС "Вести" рассказала депутат от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерсен.

Она добавила, что с 2022 года в Германию приехало огромное количество украинцев, которые не могли покинуть свою страну легальным путем.

Европейские лидеры, они понимают, что продолжение войны возможно только при помощи украинских солдат. Своих солдат пока выдавать жалко. Конечно, если нужно, то и пойдут не только наемники, но и регулярная европейская армия. Но на данном этапе еще своих людей хочется пожалеть, приберечь, может быть, для себя. Но вот выдавать украинцев не жалко. И тем более с 2022 года немалое количество их приехало, ну, давайте будем реалистичны. Уже в тот момент они были официально невыездными, но почему-то они сотнями, они тысячами приезжали не только в Европу, но и в том числе в Германию рассказала Петерсен

Ранее депутат польского сейма Анджей Сливка заявил, что из безработных украинских граждан, проживающих в Польше, можно сформировать бригаду или дивизию.