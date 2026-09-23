Москва23 сен Вести.Европейский союз заинтересован в возвращении украинских военнообязанных из стран Европы обратно на родину, так как ему приходится тратить большие суммы на обеспечение ВСУ иностранными наемниками. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его словам, ЕС все еще заинтересован в продолжении сдерживания России путем конфликта с Украиной.

А кто-то должен воевать – либо украинцы, либо наемники… Цель совершенно простая, поскольку не хватает военнослужащих, прежде всего для передовой, то чем больше вернется, тем будет удобнее или лучше для этого проекта. На сегодняшний момент нехватку военнослужащих приходится компенсировать наемниками, прежде всего из Латинской Америки, и это тоже ложится на бюджет стран Евросоюза объяснил Брутер

Ранее премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза Маркус Зедер заявил, что находящихся в Германии военнообязанных украинцев следует вернуть на родину и отменить им выплату социальных пособий.