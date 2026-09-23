Москва23 сен Вести.Следует вернуть на родину находящихся в Германии военнообязанных украинцев, заявил премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер.

По его словам, следует отменить им выплату социальных пособий.

Я также считаю важным уже сейчас говорить о том, что молодым, годным к военной службе мужчинам из Украины скорее стоит задуматься, или же нужно найти способ, как они могут обеспечивать защиту на своей родине вместо того, чтобы, возможно, находиться у нас на базовом социальном обеспечении