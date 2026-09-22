Москва22 сен Вести.Признание Советским Союзом своего идейного поражения после распада государства в 1991 году дало толчок для развития идеологии сепаратизма на Украине. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, этот момент в истории СССР стал поворотным, после которого Украина окончательно почувствовала себя не Россией.

Первое – это признание Советским Союзом своего идейного поражения, то есть население всего Советского Союза, не только Украины, вдруг выяснило, что 70 лет строило не то подчеркнул эксперт

Советским гражданам, а не только украинцам, внушалась идея, что Запад смог построить коммунизм – возник термин "шведский социализм", поэтому бывшим республикам необходимо было интегрироваться в состав западных структур, отметил политолог.

Идея была примерно такая в союзных республиках, которые рассматривали распад Советского Союза как освобождение от диктата центра, а центр находился в Москве, в России. Параллельно возникала ситуация отторжения по отношению к России. Население реально верило в то, что интеграция приведет к восстановлению идеологического давления, а не к улучшению экономических позиций объяснил Ищенко

Следующие поколения населения в бывших советских республиках воспитывались на идее, что интеграции с Европой им мешает сотрудничество с Россией.

Соответственно, националистические сепаратистские тенденции падали на благоприятную почву личного выбора, попытки улучшить свое благосостояние. Цель благая превратилась в свой антипод и привела в результате, по крайней мере, Украину уже привела к катастрофе, Грузию в свое время чуть не привела к катастрофе, Молдавия тоже находится на грани катастрофы подытожил эксперт

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подвижек в возобновлении трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины по вопросу урегулирования конфликта на данный момент нет. По его словам, Москва надеется на возобновление переговоров в таком формате.