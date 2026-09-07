Политолог отметил безразличие США к фактам возрождения нацизма на Украине Политолог Ярошенко: США остаются глухи к возрождению нацизма на Украине

Москва7 сен Вести.Американская администрация выражает незаинтересованность и старается игнорировать различные факты, подтверждающие возрождение нацизма на Украине, ради собственной выгоды. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил политолог, общественный деятель Алексей Ярошенко.

По его словам, нацизм начал формироваться в качестве государственной идеологии на Украине не в 2022 году, когда началась специальная военная операция, а гораздо раньше – еще с провозглашения независимости Украинской ССР.

Американцы остаются глухи к фактам возрождения нацизма и даже не просто к фактам… Мы же говорим о глобальной тенденции, когда нацизм… стал государственной идеологией… И все это разворачивается во времени и пространстве довольно давно. И видим мы какие-то заявления против этого, осуждающие со стороны Запада, американских администраций, разных президентов, политиков? Нет, они не видят этого, и они к этому глухи и слепы отметил политолог

Ярошенко добавил, что для США выгодно, чтобы Украина оставалась нацистской и продолжала ослаблять Россию.

Им просто выгодно, чтобы Украина была именно такой. Потому что именно такой нацистской Украиной можно воевать против России. А это главная задача, потому что цель тоже понятна – ослабление России подчеркнул он

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приняли к сведению слова российского президента Владимира Путина о том, что киевский режим перестал скрывать свою сущность и открыто демонстрирует приверженность нацизму.

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером состоялись 5 сентября. Беседа продолжалась около трех часов.